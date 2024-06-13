李强：中国和新西兰要避免让两国之间的分歧变成鸿沟

在新西兰进行国事访问的中国总理李强说，中国愿同新西兰持续扩大贸易规模，并称两国之间的分歧“不应成为鸿沟”。

据新华社报道，李强星期四（6月13日）在惠灵顿总督府同新西兰总理拉克森举行会谈时说，中方愿同新方一道，赓续传统友好，弘扬“争先”精神，携手共促发展，努力打造中新全面战略伙伴关系升级版，为两国人民带来更多福祉。

李强指出，中新的发展对彼此是机遇而不是挑战，两国要继续做互尊互信、互利互惠、互学互鉴、团结协作的伙伴。中方愿同新方持续扩大贸易规模，深挖数字经济、绿色经济、新能源汽车、创意产业等领域合作潜力，共同推动区域经济合作。

李强说，要努力排除经贸关系中的非经济因素干扰，为企业经营发展提供稳定预期和良好营商环境。中方欢迎更多新方企业来华投资。中方愿同新方不断深化人文交流，将把新西兰纳入单方面免签国家范围，希望新方为中国公民赴新提供更多便利。

李强也说，中方希望新西兰能够支持香港加入区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。

另据法新社和彭博社报道，李强与拉克森举行会谈后，对记者说：“我们自然不能在所有事情上都意见一致，但这种分歧不应成为阻碍我们之间交流与合作的鸿沟”。他说，中方将继续从战略高度和长远角度看待和处理与新西兰的双边关系。

拉克森对记者说：“中国和新西兰有着不同的政治制度，就像我们所有的长期关系一样，我们自然会持续和可预见地提出与中国的分歧”。

拉克森指出，他与李强讨论了人权和外国干涉等对新西兰人十分重要的课题，并就最近南中国海局势的升级表示担忧。

拉克森也说，新西兰和中国签署了一系列协议，将支持两国在贸易、经济和环境等方面的合作。

李强当天也与新西兰总督基罗会面。根据新华社，李强说，中新的发展理念相似、文化价值相通、国际主张相近，多年来都从彼此的发展中受益，双方要始终做共同发展的伙伴。中方愿同新方进一步拉紧合作纽带，加强教育、文化等人文交流，扩大人员往来，支持两国人民书写更多友好交往的故事。

中国官方早前宣布，李强将于6月13日至20日对新西兰、澳大利亚和马来西亚进行正式访问。法新社报道称，澳洲和新西兰都对中国在南太平洋不断扩大的影响力表示担忧。