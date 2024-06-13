台北市政府：上海市长是否赴台出席双城论坛还在规划

在两岸关系僵冻之际，上海市台办主任钟晓敏星期四（6月13日）率团拜会台北市长蒋万安。台北市政府发言人殷玮受访时说，这主要是延续去年已建立的“双城好、两岸好”基调，并称目前仍在规划双城论坛举办的时间，以及上海市长龚正是否赴台的事宜。

据中时新闻网报道，钟晓敏、上海市台办副主任阳礼华等人，星期三（6月12日）上午与大陆知名演员胡歌一同赴台。胡歌结束22小时的快闪行程后返回大陆，上海市台办访团则继续在台北进行市政考察行程，并在星期四上午拜会蒋万安。

殷玮受访时转述，双方会谈的气氛相当融洽，蒋万安也向钟晓敏等人致谢，同时表示对去年在上海举行的上海——台北城市论坛（双城论坛）的安排和规划，仍然记忆犹新。

至于龚正是否有可能亲自赴台北出席双城论坛，殷玮则说，仍在规划和联系，目前主要就是延续去年已建立“双城好、两岸好”的基调，双方以此来推动实质交流。

殷玮强调，台北市政府多次对外表示，双城论坛会在对等、尊严、善意、互惠原则下进行，若龚正能赴台出席活动，也会依照法规向台湾陆委会行文公告，一切依法、依规定惯例来进行。

双城论坛去年8月在上海登场，蒋万安亲自出席。此行也是蒋万安首次以台北市长身份，参加双城论坛。

《联合报》报道，国民党台北市议会党团书记长张斯纲说，双城论坛是两岸之间不涉及政治、没有意识形态的城市交流平台，即便过去几年两岸关系十分冰冻，双城论坛仍维持运作，保持双方城市与民间彼此沟通、相互认识的管道。

他说，上海访团此次赴台是踩线团，先了解双城论坛将到之处、议题讨论方向，并相信他们会把目前台北市的准备情况带回上海市政府交流。