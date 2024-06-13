欧盟加征关税后 中国车企据报还有方法保持增长

欧盟宣布将对从中国进口的电动车征收高达38.1%的临时反补贴税后，有分析相信中国电动车企还有多种方法来保持增长，包括将生产转移到欧洲大陆，并借助更高的利润率来缓冲部分税务冲击。

据彭博社星期四（6月13日）报道，中国车企可以将注意力转向中东、拉丁美洲和东南亚的新市场，虽然电动车占这些市场的乘用车市场一小部分，但仍在不断增长。

中国乘用车协会秘书长崔东树说，随着中国车企变得越来越强大，自然会面临关税上调等贸易行为。但他认为，即使中国汽车出口受到抑制，车企也不会被关税所击败。相反，这只会让它们变得更强大。

海关数据显示，中国电动车，如比亚迪小型车款海豚和上汽MG名爵MG4等在欧洲的平均售价约为中国的一倍，这为车企应对新关税带来缓冲。

彭博行业研究分析师指出，比亚迪料有能力应付欧盟大部分进口关税，毕竟它的汽车盈利能力优于同行，且欧盟对它加征税率为17.4%，低于吉利汽车的20%和上汽集团的38.1%。

摩根大通分析师在一份报告中指出，即使加征关税后，比亚迪在欧洲销售每辆汽车利润仍可能比在中国销售的同款车型高出1.5倍。

另外，比亚迪也在积极扩展其他出口市场，包括墨西哥、巴西、泰国和澳大利亚。公司选择在匈牙利设置第一家欧洲汽车工厂，这使公司能够在当地生产而避税。

其他中国车企也寻求将生产扩展至中国以外的地区。上汽集团去年告诉经销商，它已开始在欧洲寻找潜在的生产基地，奇瑞汽车已与西班牙电动汽车公司签署了在巴塞罗那生产汽车的协议。

另外，中东也已成为中国电动车企的新市场，其中包括奇瑞汽车、小鹏汽车和吉利旗下高端汽车品牌极氪（Zeekr）。

蔚来汽车首席执行官李斌本月早些时候表示，欧盟推动关税“基本上是错误的方向”。蔚来汽车将于今年晚些时候开始向中东扩张。

继美国于5月中旬宣布向中国电动汽车加征100%关税后，欧盟经过七个月的反补贴调查，于星期三（6月12日）通知各车厂，将对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税。欧盟对进口车的一般关税为10%，加征反补贴税后，中国电动车出口到欧盟的关税成本将增加达27.4%至48.1%。