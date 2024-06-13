前五月中蒙中俄最大陆路口岸中欧班列开行超3000列

今年前五月，二连浩特口岸、满洲里口岸中欧班列开行共计突破3000列，同比增长4.97%。

中新社星期三（6月12日）引述二连海关和满洲里海关报道上述消息。二连浩特口岸是中蒙最大陆路口岸，而满洲里口岸是中俄最大陆路口岸。

海关方面介绍，今年前五月，经二连浩特口岸、满洲里口岸进出境的中欧班列共计3379列，运送货物32万6400标箱，同比分别增长4.97%和7.35%。

满洲里海关所属满洲里车站海关物流监控一科科长周博介绍：“为助力中欧班列扩容增效，海关推出中欧班列回程运输货物境内铁路运费扣减举措，今年以来累计为企业减免税款人民币25万元（4.65万新元）。”

截至目前，二连浩特口岸共开行中欧班列线路72条，中国国内始发地辐射南昌、上海、合肥、苏州等70余个城市，班列通达12个国家；经满洲里口岸开行中欧班列线路57条，中国国内始发地辐射北京、大连、沈阳、长春等60余个城市，班列通达13个国家。

另据央视网2月报道，为保障中欧班列安全高效通行，内蒙古出入境边防检查总站二连出入境边防检查站推出中欧班列优先查验、车体检查信息化等举措，执勤民警全年24小时在岗，昼夜不停对班列开展精准查验，最大限度压缩通关时间。