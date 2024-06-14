中国国家发改委：以“反补贴”名义限制中国电动汽车是典型双标

欧盟对中国电动车加征关税，中国国家发改委称，以“反补贴”名义限制中国电动汽车是典型的双重标准。

中国国家发改委星期四（6月13日）晚间发文称，欧盟对中国电动汽车的反补贴调查罔顾事实、预设结果、不合理、不合规，本质是将调查工具武器化、政治化，中方坚决反对一切形式的贸易保护主义，将采取一切手段捍卫中国企业合法权益。

发改委在文章中表示，以“反补贴”名义限制中国电动汽车，是典型的双重标准。中国对内外资汽车品牌一视同仁，外资品牌在中国电动汽车出口中占有重要地位。据统计，在2023年中国新能源汽车市场出口数量排名中，特斯拉稳居第一名，占中国新能源汽车出口总量的四分之一以上，特斯拉出口量较第二名的比亚迪高41.7%。

文章称，到2022年底，中国新能源汽车购置补贴政策已到期退出，但欧、美仍在实施大额购置补贴，补贴力度明显高于中国。欧美以反政府补贴为由行贸易保护主义之实，且对中国产品区别对待、带有明显的歧视性，违反世贸组织规则原则。例如，法国自2024年起实施电动汽车补贴激励措施，采用中国生产电池的电动汽车可能由于“碳足迹”评分较低而不能获得补贴。

文章称，此次欧盟委员会对中国电动汽车启动反补贴调查，一方面，是在没有欧盟产业申请的情况下自行发起的，明显违反市场意愿；另一方面，为达到预设目标，欧盟委员会罔顾世贸组织规则，构造并夸大所谓“补贴”项目，摒弃出口量最大代表性标准，在抽样中排除了出口量靠前的欧美企业，只选择中国本土企业。这些做法，抽样标准不合规、过程不透明、结果不公正，其本质是滥用世贸规则程序，将调查工具武器化，以“公平竞争”名义破坏公平竞争。

文章最后写道，欧盟汽车行业高度依赖国际市场，每年创造近千亿欧元贸易顺差，2023年德国生产的汽车近80%用于出口，良好的国际贸易环境是欧盟汽车企业的共同期盼。如果欧盟一意孤行，滥用保护主义措施，执意制造并升级贸易摩擦，中方绝不会坐视不管，将采取一切必要措施维护自身合法权益。

经过八个月的反补贴调查之后，欧盟委员会星期三通知汽车制造商，将从7月4日起，对从中国进口的电动车征收最高达38.1%的临时反补贴税。