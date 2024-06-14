王毅：中国印尼要着力打造雅万高铁这一金字招牌

中共政治局委员、中国外交部长王毅说，中国和印尼要筹划好下阶段高层交往，着力打造雅万高铁这一金字招牌，同时拓展数字经济、绿色发展、民生改善三大重点合作。

据中国外交部网站消息，王毅星期四（6月13日）在吉林同印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特举行中印尼高级别对话合作机制主席会晤。

王毅说，明年是中印尼建交75周年，双边关系发展面临着新的重要机遇。中方愿同印尼一道，持续深化全方位战略合作，打造发展中大国之间高水平战略互信、多领域优势互补、全方位协同发展的典范，为两国人民带来更多福祉，为地区和全球繁荣稳定作出新贡献。

王毅指出，双方要筹划好下阶段高层交往，巩固高水平战略互信，继续坚定支持彼此核心利益和重大关切。

王毅续说，两国要围绕高质量共建“一带一路”，着力打造雅万高铁这一金字招牌，做大“区域综合经济走廊”、“两国双园”两个旗舰项目，拓展数字经济、绿色发展、民生改善三大重点合作，加强发展战略对接，引领务实合作持续提质升级。用好中印尼海上合作基金，实施更多互利合作项目，推动海上合作不断取得新成果。

根据中方新闻稿，卢胡特说，希望充分发挥机制功能，拓展合作领域，推动两国务实合作取得更多成果。印尼愿积极推动“全球海洋支点”构想同“一带一路”倡议对接，运营好雅万高铁，共同打造更多合作项目。

卢胡特也期待两国进一步加强海洋、渔业、医疗卫生、人工智能、粮食安全、绿色能源等领域合作，密切人文交流，造福两国人民。

由中国和印尼合作建设的雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，将两城间的交通时间由原来的三个多小时缩短至46分钟。