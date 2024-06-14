上海市长与美驻华大使会面：望为促进中美地方友好交流增活力

中国上海市市长龚正与美国驻华大使伯恩斯会面时说，上海是中美友好合作的重要桥梁，希望进一步深化合作，为促进中美地方友好交流增添活力。

据“上海发布”微信公众号消息，龚正星期四（6月13日）会见伯恩斯一行。

龚正说，今年是中美建交45周年，上海是中美友好合作的重要桥梁，希望进一步深化合作，为促进中美地方友好交流增添活力，为推动“旧金山愿景”转化为实景贡献上海力量，并期待两地加强各领域务实合作，共同应对气候变化等挑战。

龚正欢迎更多美国企业亮相第七届进博会，持续拓展在沪业务布局，打造更多标杆项目，续写更多精彩故事。他说，上海将继续大力支持上海纽约大学发展，推动更多高校、科研机构等开展高水平的合作，促进青年间交往

龚正同时也欢迎更多美国朋友来沪经商、旅行、求学，亲身体验中国文化，结交中国朋友。

根据中方新闻稿，伯恩斯说，很高兴看到上海与洛杉矶、旧金山、纽约三座城市开展了富有成效的交往，建立起新的联结，形成新的合作。

伯恩斯说，上海是全球大都市，美方乐见美中地方政府间开展友好合作，将继续鼓励美国企业参加进博会，也希望在应对气候变化等领域密切合作，期待美国与上海开展更多文化和体育交流，促进篮球运动、艺术演出等方面的交往。