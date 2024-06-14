赖清德称马英九曾提“两岸互不隶属” 马办：两国与两岸是不同概念

台湾总统赖清德说，有关“中华民国和中华人民共和国互不隶属”论述是根据事实陈述，包括前总统蔡英文、马英九都曾提过“互不隶属”的立场，但马英九办公室反驳称，“两国互不隶属”与“两岸互不隶属”是不同的概念。

美国《时代》周刊星期四（6月13日）刊登赖清德专访内容。党政幕僚说，这是赖清德当选总统后首次接受海外媒体专访。《时代》周刊以领导方针为主轴，询问赖清德对国际合作、两岸事务等议题的看法。

针对赖清德如何定义“以尊严与对等原则”与中国大陆对话，赖清德说，一是“中华人民共和国应该正视中华民国的存在”，拿出诚意与台湾民选合法政府进行交流合作；二是两岸每一个议题都应该互利互惠；三是中国大陆与台湾交流合作时，应以促进两岸人民的福祉，未来迈向和平共荣的目标。

《时代》周刊随后追问，赖清德在就职演说中提到“两岸互不隶属”引起大陆强烈反弹，也被在野党抨击打破战略模糊，影响两岸和平稳定。赖清德强调：“我讲的是事实，而且这个事实我不是第一个讲，我完全没有挑衅的意思。”

他说，台湾前总统蔡英文2021年双十节时，就已经在四个坚持的内容中提到“中华民国和中华人民共和国互不隶属”，马英九任内也提到“中华民国是一个主权独立的国家，两岸互不隶属”。

赖清德称，他是根据“中华民国宪法第二条跟第三条来陈述这个事实”，台湾这几十年来有人民、土地、主权、政府，在国际法上“就是一个主权独立的国家”。“我的目的是在团结台湾人民。”

据台湾《联合报》报道，对于赖清德的言论，马英九办公室执行长萧旭岑星期四晚发新闻稿反驳称，“两国互不隶属”和“两岸互不隶属”绝对是不同的概念。

他说，马英九提出的“两岸互不隶属”，代表“台湾地区与大陆地区”同属一个中国，秉持的是“九二共识”中“两岸同属一个中国，但各自以口头表述”的原则。赖清德说的“中华民国与中华人民共和国互不隶属”是“新两国论”，概念完全不一样。

萧旭岑还称，台湾总统府的新闻稿技巧性地把外媒的问题翻译成“两岸互不隶属”，就显示在美国压力下，总统府悄悄抹去“新两国论”；因为“两岸互不隶属”没有违宪问题，和马英九时期强调的“两岸互不承认主权，互不否认治权”是一样的意思。

他表示，很遗憾赖清德刻意用文字游戏，欺骗不懂中文的海外媒体。“赖总统有本事就直接宣布台独，不要用文字游戏去欺骗不了解中文的外国人，假装自己真的想要致力和平一样。”