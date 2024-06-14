英国制裁五家中国实体 中使馆批火上浇油

针对英国以“打击普京的战争机器”为由制裁五家中国实体，中国驻英国使馆发言人星期四（6月13日）回应说，英国政府罔顾国内国际民意，不断火上浇油。英方不但没有反思自己的恶劣行径，反而罗织罪名制裁中国及其他国家企业，充分暴露了英方的虚伪嘴脸。中国敦促英国立即纠正错误，撤销对中国企业的制裁。

根据中国驻英国大使馆以问答形式发布的声明，英国政府星期四称为“打击普京的战争机器”，将对多国实施50项新制裁，其中包括五家中国实体。中国驻英国使馆发言人对此回应说，英方有关制裁是没有国际法依据的单边主义行径，中国坚决反对，已向英方提出严正交涉。

发言人说，在乌克兰问题上，中国的立场是劝和促谈，坚定不移，一以贯之。为此，中国和巴西最近联名发表了关于推动政治解决乌克兰危机的“六点共识”，强调遵守局势降温三原则，即战场不外溢、战事不升级、各方不拱火，同时呼吁各方坚持对话谈判、加大人道主义援助、反对使用核武器、反对攻击核电站、维护全球产业链供应链稳定等。

发言人说，英国政府罔顾国内国际民意，不断火上浇油，助长战事延绵不绝、生灵涂炭，致使和平更加遥遥无期。英方不但没有反思自己的恶劣行径，反而罗织罪名制裁中国及其他国家企业，这充分暴露了英方的虚伪嘴脸。

发言人说，中国敦促英国政府立即纠正错误，撤销对中国企业的制裁。中国政府将采取坚定有力措施维护中国企业合法权益。发言人并正告英方，任何损害中国利益的行径都将遭到中方坚决回击。