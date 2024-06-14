中国规定政策措施不得含有限制市场准入退出内容

中国官方公布《公平竞争审查条例》，明确所有政策措施不得含有限制或变相限制市场准入和退出的内容，以促进市场公平竞争，优化营商环境。

据新华社星期四（6月13日）报道，中国国务院总理李强日前签署国务院令，公布《公平竞争审查条例》（以下简称《条例》），自2024年8月1日起施行。

《条例》共五章27条，明确公平竞争审查范围、规定有关方面职责、明确公平竞争审查标准、机制等。

《条例》明确行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织，起草涉及经营者经济活动的法律、行政法规、地方性法规、规章、规范性文件以及具体政策措施，应当依照本条例规定开展公平竞争审查。

《条例》规定，起草的政策措施不得含有限制或者变相限制市场准入和退出、限制商品和要素自由流动、不当影响生产经营成本和影响生产经营行为的内容。

《条例》也提出，政策措施具有或可能具有排除、限制竞争效果，但符合维护国家安全、实现社会公共利益等规定情形，且没有对公平竞争影响更小的替代方案，并能够确定合理的实施期限或者终止条件的，可以出台。

《条例》说，拟出台的政策措施，应当听取有关利害关系人的意见；涉及社会公众利益的，应当听取社会公众意见。政策措施未经公平竞争审查，或者不符合本条例规定的，不得出台。

《条例》还提到，市场监督管理部门组织抽查相关政策措施，对违反《条例》规定，应督促起草单位整改。对违反《条例》规定的政策措施，任何单位和个人可向市场监督管理部门举报。起草单位未依规定公平竞争审查，经督促仍未整改，可约谈负责人。