外企首席执行官对在华业务信心略有上升

尽管对经济的担忧和地缘政治紧张局势的加剧迫使许多外企重新评估他们在中国的业务，但在华外企今年上半年对中国大陆的信心仍略有上升。

据彭博社报道，美国智库“美国经济咨商局”星期五（6月14日）发布的一份调查报告显示，与去年下半年相比，美国和欧洲企业的中国区负责人对华当前和未来经营状况的信心略有回升。

智库发现，这种改善主要是因为对华持消极看法的首席执行官比例大幅下降，而不是因为持积极看法的人数激增。

调查显示，今年上半年的信心指数为56，高于去年下半年的54。该调查范围在0到100之间，读数低于50表明负面反应多于正面反应。报告显示，只有13%的首席执行官预计中国经济形势会恶化，好于2023年下半年的23%。

调查也显示，近三分之一的受访者预计未来六个月需要裁员，好于去年下半年的37%。不过，只有6%的受访者预计员工人数会增加，较去年下半年的20%大幅下降。58%的首席执行官预测，未来两年投资和运营将从中国转向印度。

美国经济咨商局中国中心主管阿尔弗雷多（Alfredo Montufar-Helu）说，跨国公司在运营和投资方面采取谨慎态度是可以理解的。“这并不是说中国的机遇已经结束，但它确实变得更难捕捉。”

此外，根据调查，经济放缓被认为是影响业务的首要风险，其次是地缘政治紧张局势。35%的受访者预计中欧关系会恶化，55%预计中美关系会恶化。

此次调查于4月9日至26日进行，共收到31名首席执行官和高管的回复。