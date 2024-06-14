中国驻港公署称对潜逃者实行禁令程序正当不容指摘

针对美英等国官员批评香港政府对罗冠聪等六人采取新限制，中国外交部驻香港特派员公署称，港府对潜逃者采取措施程序正当、合情合理、不容指摘。

中国外交部驻港公署星期四（6月13日）以发言人形式在官网发新闻稿称，香港特区政府依照香港国安条例，履行维护国家安全职责，指明针对有关潜逃者施行的措施“于法有据、程序正当、合情合理、不容指摘”。

公署发言人表示，署方强烈不满并坚决反对英国外交部国务大臣特里维廉、美国及德国个别议员公然指责香港“维护国家安全的正当措施”，诋毁香港法治。

发言人称，罗冠聪等六人长期从事反中乱港活动，逃往海外后仍挟洋自重，所作所为是彻头彻尾的违法犯罪活动，严重冲击一国两制底线，绝非个别国家吹嘘的民主运动人士，必须对其严惩不贷。

发言人敦促有关国家切实尊重中国主权和香港法治，立即停止插手干预香港事务，不为乱港分子提供避风港及庇护所。

香港政府星期三（6月12日）首次引用《维护国家安全条例》（俗称基本法23条），对六名涉嫌干犯危害国家安全罪行而流亡海外的港人，撤销他们特区护照并禁止市民向他们提供资金。

六名港人包括前香港众志主席罗冠聪、前香港职工盟总干事蒙兆达、前“揽炒团队”发起人刘祖迪、“英国港侨协会”创办人郑文杰，以及网媒“升旗易得道”主持人霍嘉志、蔡明达。他们早前均被港府指控危害国家安全，并被列入通缉名单。