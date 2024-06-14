湖北宜昌回应“税务倒查30年”：按照程序正常追缴

湖北一家公司近日因为未对30年前的消费税进行纳税，被相关部门要求补缴税款，引发“税务倒查30年”的猜测质疑。湖北宜昌有关部门回应称，不存在“倒查30年”，税务部门按照程序正常追缴，没有特殊的原因和背景，不要误读。

维维股份星期四（6月13日）发布公告称，原控股子公司湖北枝江酒业股份有限公司（简称“枝江酒业”）因未按规定的申报期限对1994年1月1日至2009年10月31日的消费税进行纳税申报，被相关部门要求补缴税款逾8500万元（人民币，下同，1583万新元）。

公告显示，截至公告披露日，上述税收追溯征收事宜尚存在一定不确定性。若公司承担补缴上述税收追溯征收款项，将计入2024年当期损益，经初步测算，预计影响公司2024年度利润总额约8500万元。

上述公告发出后，引发市场广泛关注，一时间“税务倒查30年”的声音四起。此事也在网上引发讨论，有网民对此表示支持，并称“真有问题就该查，终身追责都可以”，但也有网民质疑“早干嘛去了？”“这是没钱了？”

据《上海证券报》报道，湖北宜昌当地有关部门就此事说，不存在“倒查30年”，此次对枝江酒业下发《税务事项通知书》，系审计部门发现枝江酒业前期有税款欠缴，税务部门按照程序正常追缴，“审计追欠，没啥特殊的原因和背景，不要误读”。

根据公告，枝江酒业为维维股份原控股子公司，2020年，维维股份将所持有的枝江酒业71%股权全部转让，2020年末，公司已不再将枝江酒业纳入合并范围。不过根据相关协议，如税收机关因枝江酒业存在未缴或者少缴税款而对其进行交割日前税收追溯征收的，由维维股份负责补缴前述税款。

维维股份2023年年报显示，当期实现营收40.36亿元，同比下降4.42%；实现归母净利润2.09亿元，同比增长119.84%。

《上海证券报》报道称，若维维股份承担补缴上述税收追溯征收款项，预计影响公司2024年度利润总额约8500万元，约占公司2023年净利润的40.67%。

维维股份主要从事豆奶粉、动植物蛋白饮料、乳品、茶叶等系列产品的研发、生产和销售，以及粮食收购、仓储、销售、加工业务。由于持续精耕豆奶领域逾30年，维维股份素有“豆奶大王”之称，旗下“维维”品牌也拥有较高的知名度。