内蒙古书记：接受警示教育不能当时受触动过后没行动

中共内蒙古自治区党委书记孙绍骋星期四（6月13日）在主持警示教育会时说，接受警示教育贵在入脑入心，不能当时受触动、过后没行动。

根据“内蒙古日报”微信公众号，内蒙古自治区领导干部警示教育会星期四在呼和浩特召开。与会人员集中观看了警示教育片《把纪律和规矩挺在前面》。

孙绍骋主持此次警示教育会并讲纪律党课。他说，接受警示教育贵在入脑入心，不能当时受触动、过后没行动。要勤修政德不含糊，时刻牢记中共总书记习近平“明大德、守公德、严私德”的教诲，坚持把加强政德修养摆在首位，驰而不息拧紧“总开关”。

孙绍骋说，要恪守纪律不放松，无论办什么事、对什么人、在什么时候，都要保持对纪律的敬畏和坚守。要厉行法治不逾矩，严格遵守宪法法律，自觉在法治范畴下想问题、作决策、干工作，决不能以言代法、以权压法、徇私枉法。要履职尽责不懈怠，知责于心，尽责于行，强化协作配合，尽最大努力把工作干好干出彩。

孙绍骋在剖析典型案例时总结暴露出的问题，包括对问题熟视无睹，要么发现不了问题，要么知道了也不报告；或发现了问题不解决，该整治的不整治，该执法的不执法，职责范围内的事也不好好做；以及问题解决起来有难度就拖着，就想着混过去等。

孙绍骋表示，这些问题，大都与一些党组织和党员干部不知纪、不畏纪、不守纪有关，必须高度重视、警醒起来。要摆正是非观，常怀羞耻心，始终坚守底线、不越红线。

今年5月以来，中国多个省份召开警示教育大会。除了内蒙古以外，湖北、山东、青海、辽宁、新疆、山西、海南等省份此前也已相继召开警示教育大会。