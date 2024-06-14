台美军售报告疑灌水 台行政院长：未规避延宕问题

对于台湾国防部有关台美军售报告被质疑灌水，台湾行政院长卓荣泰说，国防部的报告并未规避延宕的问题，并称台美一定会深化巩固、继续维护双方紧密的安全伙伴关系。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，台湾国防部提交立法院的报告显示，目前进行中的对美重大军购案共18项，其中三项延宕，两项超前，其他进度正常。

关于两项提前交运的项目，报告指出，M142海马士多管火箭系统，原计划2027年交运的18套发射系统，可提前至2026年；标枪反装甲飞弹，执行年度至2024年，总数400枚，现已交运251枚，超前51枚。

不过，中华战略前瞻协会研究员揭仲说，此报告的“延宕”与“超前”并非基于这些军购当初的交运期程，而是与修改后的期程相比。若按照双方最早版本发价书期程，包括M1A2战车在内多项都是延后。这使上述报告被外界质疑灌水。

卓荣泰星期五（6月14日）在立法院受访时就此事说，据他所知，政府立场一向都非常清楚，美国持续重视对台湾国防安全及安全防卫的各项承诺，政府要表示肯定与感谢，至于国防部的报告中，并没有规避延宕的问题。

卓荣泰说，台湾会持续强化国防、展现自我防卫的决心，台美双方也一定会深化巩固、继续维护双方紧密的安全伙伴关系，这是台湾的重要政策。