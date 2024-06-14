网民尾随辱骂专家 中国熊猫中心：熊猫被虐待信息不实

中国大熊猫保护研究中心星期五（6月14日）发声明说，10余名人员传播大熊猫被虐待等不实信息，部分人员甚至在园区尾随、跟拍、辱骂中心熊猫专家，已影响到专家的正常生活和工作，中心对此已报警。

据中国大熊猫保护研究中心在官方微博发布的声明，连日来，10余名人员在中心都江堰基地、神树坪基地传播大熊猫被虐待等不实信息，散发扇子等物料并故意倒地误导不知情公众，现场联系媒体、境外自媒体扩散不实信息抹黑大熊猫饲养管理、科研合作及保护工作。

声明说，涉事人员的行为已严重扰乱游览秩序，严重干扰中心正常工作，严重抹黑中心形象。部分人员甚至在园区尾随、跟拍、辱骂中心熊猫专家，将其肖像上传至网络制造网暴事件，对中心熊猫专家造成严重身心伤害，并已影响到专家的正常生活和工作。

对于涉事人员的极端言行，熊猫中心已第一时间报警。对于线下干扰熊猫中心正常工作，骚扰熊猫中心工作人员，在各基地传播不实信息、违规直播的人员，都将列入终身禁止进入熊猫中心各基地参观名单。

声明最后说，开展大熊猫国际合作意义重大。此前，熊猫中心对史密桑宁国家动物园的大熊猫饲养管理、合作情况进行了多次说明、科普、辟谣。虐待大熊猫、拿大熊猫开展黑实验、做育种或同源基因研究等信息均为网民臆测和杜撰。多家媒体曾实地探访、报道旅美大熊猫，公开其良好的生活、健康状况。声明提醒广大网友，网络不是法外之地，罔顾事实、造谣、传谣、网暴均需承担法律责任。