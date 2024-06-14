深圳多家银行超5万人民币取款需预约

有网民爆料吉林银行取款2万元需向派出所报备后，中国媒体发现，深圳多家银行也规定，取款5万元（人民币，下同，9315新元）以上需要提前预约，较大额度取款也需要证明实际用途。

据《南方都市报》星期四（6月13日）走访部分深圳银行网点，发现储户取款2万元以下，可通过ATM机取款；取款2万至5万元之间，可直接到柜台提取；取款5万元以上则需提前跟网点预约，较大额度取款也需证明实际用途。

北京银行、兴业银行、光大银行在深圳的银行网点工作人员均表示，规定取款5万元以上要提前一天预约，是避免客户临时来网点取款，而柜台出现现金不足情况，导致影响储户取款。储户在预约时留下个人信息，即可在指定时间取款。

深圳农商行某网点工作人员介绍，对于取款10万元以上的储户，银行会了解储户近期是否有大额转账记录或者评估其近期交易行为，再决定取款结果，但通常都会满足客户要求。

对于建行取款20万元以上需经手机银行预约规定，建行深圳分行有关负责人说，引导客户通过建行线上渠道办理大额现金取款预约，一般不需要提供纸质的辅助材料，由客户申报用途，银行评估取款用途是否合理后，再办理取款业务，过程高效便捷。

深圳银行业人士说，银行业金融机构可根据自身实际情况建立大额现金取款预约分级审核制度，明确客户预约关键信息，并保存预约信息。在资料审核环节，对于大额现金存款或取款数额特别巨大、或有理由怀疑有异常情况的，银行业金融机构可视情况要求客户签署真实性承诺。

有中国民众星期二（6月11日）在网上反映，在吉林省长春市一家银行取款时，被告知需要辖区派出所同意才能办理。相关银行称，取款2万元（人民币，下同，3721新元）以上需要向派出所报备并审核，以防范电信诈骗。不过，派出所对此予以否认，并称如有大额取款需求是提前向银行报备，派出所只会核实来源不明的款项。