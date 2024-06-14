中国官媒公号：中国或提高汽油车及白兰地关税反制欧盟

欧盟宣布对中国电动车加征惩罚性关税后，中国央视微信公众号“玉渊谭天”星期五（6月14日）发文透露，中方正在酝酿反制措施，或提高大排量汽油车进口和白兰地关税。

文章说，在欧盟发布初裁披露之后，中国业界非常不满，强烈呼吁相关部门采取对欧反制措施。文章引述业内人士透露，中方内部正在推进提高大排量汽油车进口暂定关税的相关程序。

除此之外，中国商务部今年初发布公告，对原产于欧盟的进口相关白兰地进行反倾销立案调查，据熟悉白兰地反倾销调查案的业内专家透露，该案初裁结果预计将于8月底前公布。

文章引述中国机电产品进出口商会汽车国际化专业委员会秘书长孙晓红说，反补贴调查基本都是由产业界申请发起。而发起此次调查的欧委会是主观判断中国电动汽车产业“有威胁”。

孙晓红还说，中国企业反映欧方在调查中，要求他们提供电池的配方。据他了解，欧委会要求中国企业提供的信息中，有很多都是涉及企业隐私、商业机密、核心技术等信息或数据 。

孙晓红表示，欧盟还采用自己收集的数据来补充那些他们拿不到的数据，至于这些数据是否客观真实，并不在他们的考虑中。在多轮调查及听证会期间，中方的立场与关切，从未被欧委会考虑。

文章引述中国国家发展改革委有关负责人说，合则两利、斗则俱伤，中欧汽车产业高度互补，双方合作有基础、有空间、有前景。中国积极支持各国汽车公平竞争，维护全球汽车产业链供应链稳定。但如果欧盟罔顾自身产业界呼吁、基本市场规律和世贸组织规则，执意对中国电动汽车强加关税，破坏中欧汽车产业合作基础，中方将采取一切必要手段，维护中国企业合法权利。

经过八个月的反补贴调查之后，欧盟委员会星期三（6月12日）通知汽车制造商，将从7月4日起，对从中国进口的电动车征收最高达38.1%的临时反补贴税。

中国商务部星期四（6月13日）称，中国业界要求政府对从欧盟进口的乳制品和猪肉产品展开反补贴与反倾销调查，调查机关将依法进行审查。