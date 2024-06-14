宁波一家化工企业被要求补税后经营困难发停产公告

中国浙江宁波一家化工企业今年3月份被税务机关要求补税后，在星期四（6月13日）发布停产公告，称公司将逐步安排员工放假、减薪、裁员。

综合每日经济新闻和证券时报网报道，宁波博汇化工科技股份有限公司星期四晚间公告，基于目前公司经营资金困难，根据公司董事会6月11日审议通过的《关于公司停产的议案》 ，公司于6月12日起对每年40万吨芳烃抽提装置、每年40万吨环保芳烃油生产装置及相关配套装置进行停产。

博汇股份说，本次停产会对公司营业收入、现金流和经营利润产生不利影响。鉴于目前尚无法确定上述装置恢复生产的具体时间，此次停产对公司业绩的影响暂无法预测。

博汇股份指出，为控制运营成本，公司将采取各项节流措施，包括但不限于逐步安排员工放假、减薪、裁员等方式，努力维持日常经营活动。公司也将继续关注市场和政策环境的情况，采取一切有效措施维护公司利益，保护全体股东利益。

博汇股份说，公司在停工期间，安全环保管理机制保持不变，将继续加强日常巡检，做好设备的安全保障工作。积极探索装置改造、工艺升级等可行性，减少影响和损失，以便尽早复工复产。

此前，博汇股份3月29日曾发布公告称，公司近日收到国家税务总局宁波市镇海区税务局澥浦税务所《税务事项通知书》，要求公司“重芳烃衍生品”按“重芳烃”缴纳消费税，这将对公司生产重芳烃衍生品装置产生重大不利影响。

博汇股份指出，如按税务通知书的要求，按重芳烃缴纳消费税，将对公司2023年年度利润影响约为3亿元（人民币，下同，5592万新元），业绩将由盈利转为大额亏损。

博汇股份表示，公司对《税务事项通知书》的要求存在较大异议，将继续与税务机关保持积极沟通，采取一切有效措施维护公司利益，维护公司合法权益。

公开资料显示，博汇股份成立于2005年，主要业务为研发、生产、销售应用于多领域的特种芳烃系列产品，主要产品为重芳烃衍生品、白油、基础油、油剂、橡胶增塑剂、沥青等，重点应用于橡胶、沥青、改性材料、日化、纺织、储能材料、精密机械等领域。

自2020年6月上市以来，博汇股份通过首次公开募股（IPO）融资4.23亿元，2022年8月又通过可转债融资3.97亿元，两笔融资合计已达8.2亿元。

2024年一季度，博汇股份营业收入7.93亿元，同比增90.69%；归属于上市公司股东的净利润亏损0.99亿元，同比降284.55%。

对净利润大幅下降，博汇股份称，这主要是基于公司收到《税务事项通知书》要求，2023年7月以后生产销售的“重芳烃衍生品”需按“重芳烃”缴纳每吨2105.20元的消费税所致。