中国据报在瑞士乌克兰峰会前 游说各国支持自身和平方案

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更新 / 2024年6月14日 2:26 PM
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发布 / 2024年6月14日 1:52 PM
6月11日，乌克兰赫尔松地区一名乌军反无人机机动防空部队队员站在防空炮旁，防御俄军无人机的袭击。（路透社）
6月11日，乌克兰赫尔松地区一名乌军反无人机机动防空部队队员站在防空炮旁，防御俄军无人机的袭击。（路透社）

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10名外交官透露，中国正致力于游说参加在瑞士举行的乌克兰和平峰会的各国政府，支持北京提出的解决俄乌战争的替代计划。

据路透社星期四（6月13日）报道，目前已有90个国家和组织参加将于15日至16日在瑞士布尔根施托克度假村（Burgenstock Resort）召开的峰会，会中将寻求为乌克兰总统泽连斯基的和平提议建立支持，包括要求俄罗斯军队完全撤出乌克兰。

乌克兰、美国和其他西方国家政府都极力说服中国参加峰会，借此强化峰会的正统性，并就未来和平进程的路线图达成广泛共识。但中国已表明不会出席，认为俄罗斯没有受邀参加，俄乌战争不具备和谈的条件。

驻北京外交官说，中国在就此议题与发展中国家对话时，没有公开批评瑞士这场峰会，或直接要求各国抵制。

但一名知情人士说，中国政府告诉一些与会的发展中国家称，这场峰会将会延长战争；另两名外交官则说，中国一直向西方国家表示，许多发展中国家对这场峰会的看法与北京相同。

一名外交官更形容，中国此举形同对瑞士这场峰会进行“微妙抵制”。

多名外交官还透露，随着峰会日期逼近，中国加强了对外接触，包括与来访的外国政要会面、打电话及在微信平台上向外国使团发信息等，游说各国支持北京对解决乌克兰危机的主张。

这些外交官说，中国政府欧亚事务特别代表李辉上个月访问土耳其、埃及、沙特阿拉伯和阿拉伯联合大公国，并拜会发展中国家驻北京的领事馆。

中国和巴西5月23日联合发布推动解决俄乌战争的六点共识，包括通过遵守“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”三原则为局势降温；呼吁各方坚持对话谈判、加大人道主义援助；反对使用大规模杀伤性武器、攻击核电站等设施，以及呼吁维护全球产业链供应链稳定。

六点共识还提出应召开一次国际会议，但应该“在俄罗斯和乌克兰都承认的适当时间举行，由各方平等参与，公平讨论所有和平计划”。

此前，泽连斯基曾暗示中国外交官正向第三国施压，试图阻止它们参加在瑞士举行的和平峰会。但中国外交部发言人毛宁回应说：“关于和会，中国的立场是公平公正的，不针对任何一方，当然也不针对瑞士举办的这次和平峰会，完全不存在向其他国家施加压力的情况。”

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