中国据报在瑞士乌克兰峰会前 游说各国支持自身和平方案

10名外交官透露，中国正致力于游说参加在瑞士举行的乌克兰和平峰会的各国政府，支持北京提出的解决俄乌战争的替代计划。

据路透社星期四（6月13日）报道，目前已有90个国家和组织参加将于15日至16日在瑞士布尔根施托克度假村（Burgenstock Resort）召开的峰会，会中将寻求为乌克兰总统泽连斯基的和平提议建立支持，包括要求俄罗斯军队完全撤出乌克兰。

乌克兰、美国和其他西方国家政府都极力说服中国参加峰会，借此强化峰会的正统性，并就未来和平进程的路线图达成广泛共识。但中国已表明不会出席，认为俄罗斯没有受邀参加，俄乌战争不具备和谈的条件。

驻北京外交官说，中国在就此议题与发展中国家对话时，没有公开批评瑞士这场峰会，或直接要求各国抵制。

但一名知情人士说，中国政府告诉一些与会的发展中国家称，这场峰会将会延长战争；另两名外交官则说，中国一直向西方国家表示，许多发展中国家对这场峰会的看法与北京相同。

一名外交官更形容，中国此举形同对瑞士这场峰会进行“微妙抵制”。

多名外交官还透露，随着峰会日期逼近，中国加强了对外接触，包括与来访的外国政要会面、打电话及在微信平台上向外国使团发信息等，游说各国支持北京对解决乌克兰危机的主张。

这些外交官说，中国政府欧亚事务特别代表李辉上个月访问土耳其、埃及、沙特阿拉伯和阿拉伯联合大公国，并拜会发展中国家驻北京的领事馆。

中国和巴西5月23日联合发布推动解决俄乌战争的六点共识，包括通过遵守“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”三原则为局势降温；呼吁各方坚持对话谈判、加大人道主义援助；反对使用大规模杀伤性武器、攻击核电站等设施，以及呼吁维护全球产业链供应链稳定。

六点共识还提出应召开一次国际会议，但应该“在俄罗斯和乌克兰都承认的适当时间举行，由各方平等参与，公平讨论所有和平计划”。

此前，泽连斯基曾暗示中国外交官正向第三国施压，试图阻止它们参加在瑞士举行的和平峰会。但中国外交部发言人毛宁回应说：“关于和会，中国的立场是公平公正的，不针对任何一方，当然也不针对瑞士举办的这次和平峰会，完全不存在向其他国家施加压力的情况。”