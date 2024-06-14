中国代表吁美国立即取消单边强制措施

中国常驻联合国副代表耿爽说，单边强制措施是霸权主义和强权政治的集中体现，并点名呼吁美国立即彻底取消单边强制措施。

据中国常驻联合国代表团网站消息，第78届联合国大会当地时间星期四（6月13日）在“消除以单边治外强制性经济措施作为政治和经济胁迫手段”议题下，就制裁问题举行会议。

耿爽在会议上发言时说，单边强制措施是对联合国宪章和国际法的公然违背，是实现可持续发展目标的巨大阻碍，是侵犯别国人权的罪恶工具，是加剧有关国家人道危机的重要原因，是霸权主义和强权政治的集中体现。

他称，美国等少数国家在未经安理会授权的情况下，根据自身好恶和需要，对他国任意实施单边制裁，本质上是将本国法律凌驾于国际法和他国法律之上，是对安理会权威的挑战，是对主权平等原则的违背，是对他国内政的干涉，是对联合国宪章宗旨原则的藐视。

耿爽续说，美国还推行所谓“次级制裁”，强行要求第三国遵从其实施的单边制裁措施，这更是变本加厉、错上加错，严重破坏国际法基本原则和国际法治。

他称，美国等少数国家持续利用经济金融霸权地位，频繁对他国实施单边制裁，严重干扰有关国家之间正常的经贸合作，严重威胁全球产供链稳定及粮食、能源、金融安全，严重冲击世界经济秩序和有关国家实现可持续发展目标的努力。

耿爽说，美国等少数国家滥用自身实力，将单边制裁武器化、工具化，其内在逻辑是弱肉强食的丛林法则，其根本目的是维护霸权垄断地位和不公正、不合理的国际秩序，其表现形式是以大欺小、以强凌弱、以富压贫。

他说，反对单边强制措施是国际社会长期的、一贯的强烈呼声，并呼吁美国等少数国家倾听国际社会的正义呼声，立即彻底取消单边强制措施。中方也呼吁会员国、联合国系统和其他国际组织向受制裁国家提供支持，帮助他们缓解困难，并敦促国际社会高度重视单边强制措施的严重后果，共同抵制这种不法行为。