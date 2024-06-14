土耳其对中国汽车加征关税 中国商务部：得不偿失

土耳其宣布把所有从中国进口的汽车关税提高40%后，中国商务部说，土耳其的做法是世贸规则所明确禁止的，并指这不仅损害了双方合作企业的利益，还打击中企赴土投资的信心，最终必定得不偿失。

中国商务部新闻发言人星期五（6月14日）在官网以答记者问的方式回应此事时说，土耳其6月8日宣布对原产地为中国的燃油及混合动力乘用车征收40％额外进口关税，并自发布日起30日后实施。土方曾以同样方式，对中国产电动汽车加征40％附加关税，中方已多次向土方提出严正交涉。

发言人称，世贸组织规则是各成员制定贸易政策的基本原则。土方此次针对中国征收额外进口关税的做法是世贸规则所明确禁止的。

发言人说，土方多变的政策既损害了双方合作企业及土耳其当地消费者的利益，又加剧了中国企业对土耳其营商环境的担忧、打击了他们赴土投资的信心，最终必定得不偿失。

发言人敦促土方立即取消歧视性关税措施，共同推动中土经贸关系健康发展，并称中方将采取必要措施，维护中国企业合法权益。

土耳其官方公报6月8日发布的一项总统决定显示，土耳其将把所有从中国进口的汽车关税提高40%，加征的关税将至少为7000美元（约9456新元）。这项决定将在30天后生效。土耳其此举是为避免国家的经常账户余额出现更大赤字，并保护国内汽车制造业。

土耳其曾在2023年对从中国进口的纯电动汽车征收40％附加关税，以支持该国首款国产电动车TOGG。