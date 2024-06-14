台蓝绿就立院改革修法攻防 柯文哲主张举办电视辩论

台湾蓝绿两党继续就立法院职权修法复议案来回攻防，民众党主席柯文哲呼吁正反双方举行电视辩论，不再浪费时间和社会资源。

综合台湾《联合报》和风传媒报道，柯文哲星期五（6月14日）接受媒体访问时说，国民党和民进党都准备在全台举办说明会，而6月21日立法院就需要表决复议案，他主张直接举办电视辩论，最便宜有效。

柯文哲称，目前立法院都是单一立委上台阐述，各说各话，无法对焦也无法针对争议问题交叉辩论。民众党主张由三党或正反方直接电视辩论，“我们直接下战帖”，不再浪费时间和社会资源。

针对媒体提问目前蓝绿都在拼场宣讲，民众党是否难以租借场地，柯文哲直言蓝绿两党每天都在搞意识形态、仇恨动员，真的有要解决问题吗？

他称，其实真理大概花20到30分钟讲一讲就很清楚，立法院改革法案哪一条不是民进党过去赞成的，“怎么执政后都翻口供？”

柯文哲表示，他希望复议案表决前通过电视辩论讲清楚，若之后有新议题要办活动，是另外的故事。

台湾今年5月因立法院职权修法引发朝野对立，法案于5月28日三读表决后，行政院6月6日以修法“窒碍难行”为由提起复议。目前台湾立法院已排定于6月21日表决复议案，蓝绿两党均开启文宣战，下乡宣讲自己的主张。

华视新闻网称，柯文哲主张电视辩论的意图在于，由于民众党缺乏资源，面对蓝绿提早布局下乡对决，民众党缺少了一个与民众对话的机会。