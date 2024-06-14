中国国产C919大飞机沪广快线首飞

中国国产大飞机C919新航线“沪广（上海至广州）快线”星期五（6月14日）首飞。

据澎湃新闻报道，机号为B-919A的东航全球首架C919客机执行MU5309航班，星期五上午9时37分搭载162名旅客，从上海虹桥机场飞往广州白云机场，标志着C919正式开启第四条商业定期航线的运营。航班于11时40分抵达广州白云机场，并受到民航最高礼仪“水门仪式”的迎接。

据介绍，作为中国国产大飞机C919全球首发用户和目前唯一商业运营C919的航司，东航C919机队规模已达六架，正在执飞的还有上海虹桥至北京大兴、上海虹桥至成都天府和上海虹桥至西安咸阳等航线。

东航C919客机今年6月1日首次执行跨境商业飞行，以包机方式承运参加“沪港同心 相聚上海”实习计划的香港大学生由港抵沪。

从2023年5月28日商业首航开始至2024年6月13日，东航C919机队累计执行商业航班达2360班，总计商业飞行时间超6560小时，承运旅客超30万人次。

目前，东航重点打造的“沪广快线”航班量达到每天36班（往返），航班频次平均每小时一班、高峰时段每半小时一班，月均运输旅客超15万人次。

根据当前航班计划，东航C919客机每天将在上海虹桥至广州白云航线上执行往返共两个航段。去程MU5309航班上午9时30分从上海虹桥机场起飞，11时55分抵达广州；回程段MU5316航班下午1时30分从广州起飞，下午4时整抵达上海。