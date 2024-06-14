丁薛祥下周赴中欧环境与气候高层对话

中国官方宣布，中共政治局常委、中国国务院副总理丁薛祥将在下周赴布鲁塞尔参与中欧环境与气候高层对话，并访问欧盟成员国卢森堡。

中国外交部发言人林剑星期五（6月14日）在例行记者会上宣布，经中欧双方商定，并应卢森堡副首相贝泰尔邀请，丁薛祥将于6月17日至21日赴布鲁塞尔欧盟总部举行第五次中欧环境与气候高层对话，并访问卢森堡。

在介绍此访基本情况和中方期待时，林剑说，中国始终从战略高度和长远角度看待中欧关系，将欧洲作为中国特色大国外交的重要方向和实现中国式现代化的重要伙伴。中欧在绿色发展领域有着广泛共同利益和巨大合作空间，双方保持良好对话合作。

林剑介绍，访问期间，丁薛祥将同欧盟委员会执行副主席谢夫乔维奇共同主持第五次高层对话。中方愿同欧方一道，拓宽合作领域，创新合作模式，提升合作水平，推动中欧绿色伙伴关系走深走实，擦亮绿色这一中欧合作的最鲜明底色。

林剑说，访问卢森堡期间，丁薛祥将会见卢方领导人，并出席第二届郑州—卢森堡“空中丝绸之路”国际合作论坛。

林剑说，近年来，中卢在金融、航空货运等领域的合作不断取得新成果。郑州—卢森堡“空中丝绸之路”自开航以来，在中欧间输送大量物资，为中卢、中欧人民带来了实实在在的利益，也为维护国际产业链供应链稳定作出积极贡献。中方期待同卢方一道，以此访为契机，加强对话沟通，增进理解互信，深化互利合作，推动中卢关系取得新发展。