瑞士政府证实中国不会参加乌克兰和平峰会

瑞士政府证实中国不会派外交官参加为期两天的乌克兰和平峰会。

彭博社星期六（6月15日）报道，根据瑞士政府公布的与会者名单，中国不在与会的名单之中，证实中国将不会派代表出席这场由乌克兰总统泽连斯基提议的国际会议。这场峰会6月15日至16日在瑞士举行。

名单显示，其他全球南方国家（Global South）中，沙特阿拉伯外交部长费萨尔（Faisal bin Farhan Al Saud）将赴卢塞恩参会、南非将派出一名级别较低的特使，而巴西则仅派出一名观察员。

尽管巴西总统卢拉星期四在瑞士短暂停留，但他不会在48小时后回来参加乌克兰和平峰会。

瑞士政府表示，目前确认共有57位国家元首或政府首脑出席峰会，包括美国副总统哈里斯、法国总统马克龙和德国总理朔尔茨等西方领导人。阿根廷总统米莱也将出席。

彭博社称，这次会议旨在让全球南方国家就乌克兰的战争目标达成共识，但在全球南方国家对参会兴致缺缺的现实下，可能会削弱乌克兰停止战斗的努力势头。

虽然92个国家将参加会议，但包括核安全和食品安全在内的一系列狭隘目标仍未能说服一些关键的全球南方领导人出席。

在俄罗斯从一开始就明确表示不会参加的情况下，中国早前已表态不会出席。路透社星期四（6月13日）报道，尽管中国不会参会，却正致力向与会的多国政府推销中国与巴西上个月提出的解决俄乌战争的六点共识，并向一些发展中国家说明这场会议可能会拉长俄乌战事。

泽连斯基曾暗示中国外交官正向第三国施压，试图阻止它们参加在瑞士和平峰会，但被中国反驳。