华为谈汽车行业内卷：卖便宜就亏死关门了

中国电动车行业的内卷现象持续引发关注，刚投入电动车行业的通讯设备巨头华为常务董事余承东坦言，华为当前还不具备低成本的能力，“不是我们不想卖便宜，而是没有能力卖便宜，卖便宜就亏死了，亏死了就关门了”。

综合每日经济新闻和第一财经报道，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东，星期五（6月14日）在第十六届中国汽车蓝皮书论坛上说，现在中国汽车行业很卷，但华为当前还不具备低成本的能力，不具备做售价20万元（人民币，下同，3万7000新元）以下汽车的能力。

“很多人都在抱怨我们的车卖得太贵了，不是我们不想卖便宜，而是没有能力卖便宜，卖便宜就亏死了，亏死了就关门了，没有办法为大家继续服务了。”

他坦言，现在华为做的30万元以下的车，全部都是亏损的，30万差不多是盈亏平衡点，正往29万以上走。“我们不会为了降低成本，降低产品质量。”

余承东说，华为在高端有优势，能给产品带来增值价值，但是华为目前还不具备低成本的控制能力。

另据中新经纬报道，余承东还称，在产品质量和可靠性上，“我们已经做到了‘那四个字’”。外界普遍猜测，所谓“那四个字”就是“遥遥领先”。

此前，吉利控股董事长李书福在谈到汽车行业内卷的现象时坦言，简单粗暴的价格战是车企造假售假的导火线，最终将造成不合规的无序竞争。