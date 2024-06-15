中国代表傅聪：一些国家社会撕裂政治极化问题突出要深刻反思

中国常驻联合国代表傅聪星期五（6月14日）说，一些国家社会撕裂、政治极化问题突出，不仅拖累自身稳定和发展，也导致其外交政策日趋保守化民粹化。有关国家要深刻反思。

根据新华社报道，傅聪当天在联合国安理会包容与国际和平安全问题公开会上发言时说，多样性是世界文明的基本特征，不同文明交流互鉴是人类进步的源泉。“文明优越论”“文明冲突论”不仅加剧国家与民族之间的隔阂，更会推高意识形态和地缘政治对抗的风险。中方呼吁各国以落实决议为契机，充分发挥文明对话的重要作用，推动消除歧视偏见，促进民心相通，为合作应对全人类共同挑战注入正能量。

傅聪说，多极化是当今世界的基本趋势。每个国家和国家集团都希望也应该在全球多极体系中拥有自己的位置。中方相信，世界之大，完全容得下各国共同成长；同时，增进国家间互信，是保持国际关系稳定的重要前提。中方主张大小国家一律平等，反对霸权主义和强权政治，反对少数国家垄断国际事务。要尊重各国自主选择的政治制度，支持各国走出符合自身国情的发展道路，照顾各国合理的安全关切和利益诉求。

傅聪指出，社会包容不仅事关个人权益，也会对国际关系造成外溢影响。在一些国家，社会撕裂、政治极化问题突出，不仅拖累自身稳定和发展，也导致其外交政策日趋保守化民粹化，增加国际环境的不稳定性和不确定性。有关国家要深刻反思，承担历史责任，坚持正确理念，凝聚社会共识，不能顺着民粹主义随波逐流。各国在依法保障言论自由的同时，要共同努力，依法打击虚假信息和仇恨言论，最大程度减少上述言论的负面影响，培育团结包容的社会环境。

傅聪说，让各国共享发展成果，是包容性国际秩序的应有之义，也是实现持久和平的根本途径。当前，南北发展鸿沟持续扩大，2030年议程面临失速脱轨风险。中方呼吁维护自由开放的国际经贸环境，尊重全球南方正当的发展权利。发达国家要切实履行承诺，加大对发展中国家资金、技术和能力建设支持。

他还提到，一些发达国家为谋求自身垄断优势，违背市场经济原则，不断出台保护主义政策，甚至推行单边经济胁迫，扰乱全球产业链、供应链，阻碍世界经济健康发展，导致各国利益受到损害，令人担忧。中方希望有关国家顺应开放共赢的时代潮流，做大合作蛋糕，实现共同繁荣。

傅聪最后说，中方呼吁世界各国站在历史正确一边，加强沟通对话，力行容恕之道，以团结合作实现共同发展、共同安全和共同进步。