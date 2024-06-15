中共中央政法委召开扫黑会议：深挖彻查关系网保护伞

中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清星期五（6月14日）主持召开专题会议，研究谋划扫黑除恶斗争。会议要求，把打击锋芒始终对准人民群众反映最强烈、最深恶痛绝的各类黑恶势力违法犯罪，深挖彻查“关系网”“保护伞”。

根据新华社报道，陈文清当天主持召开专题会议，中共中央书记处书记、国务委员王小洪作工作部署。

会议指出，近年来，通过开展扫黑除恶斗争，黑恶势力嚣张气焰得到沉重打击，涉黑涉恶背后的腐败问题得到有力惩治，社会治安形势持续好转。同时，黑恶势力的滋生仍有一定基础，铲除黑恶势力仍是长期而艰巨的任务。

会议强调，要强化依法打击，把打击锋芒始终对准人民群众反映最强烈、最深恶痛绝的各类黑恶势力违法犯罪，深挖彻查“关系网”“保护伞”。要坚持严格依法规范办案，始终在法治轨道上推进扫黑除恶斗争。

会议要求，要强化标本兼治，健全完善有组织犯罪预防和治理长效机制，加强基层党组织建设，加强社会治安重点地区、重点部位以及治安突出问题的排查整治，强化重点行业领域监管，加强刑满释放人员安置帮教、未成年人违法犯罪综合治理工作。要强化责任落实，推动解决一些地方部门履职不力、责任失守等问题。要强化督导督办，组织开展扫黑除恶中央督导，着力解决突出问题。