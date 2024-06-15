台驻美代表：台美正深化经济一体化阻大陆武力攻台

台湾驻美代表俞大㵢称，台湾正深化与其他民主伙伴的经济一体化，并与包括美国在内的伙伴合作，以阻止中国大陆武力攻台。

去年11月上任的俞大㵢接受彭博电视台专访时说，“中国会不会（对台）采取行动。我们不知道”。台湾只想确保，中国大陆会不断延后武力攻打台湾的时间表。

俞大㵢称，中国大陆正为对台的潜在武力侵略做准备，而台湾政府也在美国等许多伙伴的帮助下做好准备。

俞大㵢也提到美国对台武器交付的滞后问题。尽管美国持续对台军售旨在强化台湾不对称战力的武器，但美国面临内部行政程序延宕及美国军火制造商无法快速提高产量等问题，使得许多国防订单的交付需往后推迟多年。一些共和党人则将此归咎于拜登政府对乌克兰的持续支持。

对此，俞大㵢说，台湾已支付了许多必要的款项，仍在等待交付。“我们一直在讨论这个问题，并与美国政府进行协调”。

针对美国正就免除美国-台湾双重课税进行立法，俞大㵢认为，这一立法在美国参议院“陷入困境”，但他对立法的前景充满希望。他表示，这可能会吸引更多与台积电等大公司合作的小公司到美国投资。

当被问及北京是否对赖清德政府反应过度时，俞大㵢称，中国大陆“只是在试图找借口对台湾采取行动”，加剧台海区域紧张局势的不是台湾或美国。

他说：“是北京派遣船只，是北京派遣战斗机绕过台湾，是他们制造了台湾海峡的紧张局势。”“他们必须尊重我们，平等对待我们。”