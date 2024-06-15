中国5月份新能源汽车出口量同比跌9%

中国5月份的新能源汽车出口量跌至10万辆以下，同比下滑9%。

综合《上海证券报》《21世纪经济报道》报道，中国汽车工业协会星期五（6月14日）公布的数据显示，5月份汽车出口48.1万辆，环比下降4.4%，同比增长23.9%，其中新能源汽车出口9.9万辆，环比下降13.3%，同比下降9%。

这是自4月以来，新能源汽车出口连续第二个月出现环比下降，且下降幅度持续扩大。

数据显示，今年1至5月，中国汽车出口量230.8万辆，同比增长31.3%；新能源汽车出口51.9万辆，同比增长13.7%，但增速落后于传统燃油车37.5%的增速。

乘联会秘书长崔东树分析，新能源汽车出口的下滑，主要是因为欧洲市场反补贴调查及关税增加带来了挑战，但这只是暂时的压力。

他认为：“中国新能源汽车在全球范围内拥有技术和产业链优势，长期看新能源出口市场仍然向好。基于这种长期信心，乘联会并未调整对全年新能源汽车出口的预期。”

与出口增长势头下滑相比，新能源汽车在国内市场的产销量继续高速增长。

数据显示，中国5月份汽车产销分别完成237.2万辆和241.7万辆，同比分别增长1.7%和1.5%。其中新能源汽车产销分别完成94万辆和95.5万辆，同比分别增长31.9%和33.3%。

今年1至5月，新能源汽车产销分别完成392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%，市场占有率达到33.9%。

不过，乘用车和传统燃油车在中国销量持续低迷。数据显示，5月份乘用车销量167.8万辆，环比增长6.7%，同比下降2.8%，其中传统燃油乘用车国内销量比上年同期减少28万辆，环比下降1.7%，同比下降24.5%。

中汽协副秘书长陈士华说，乘用车国内销量较去年同期有所下降，意味着消费者信心不足，内需市场仍面临较大压力。