美媒再揭中国三奥运泳手药检呈阳 世界反兴奋剂机构未处理

中国23名奥运游泳选手涉禁药风波再次发酵，美媒报道称，有三名中国游泳运动员分别在2016年和2017年就曾被测出违禁药物呈阳性，但世界反兴奋剂组织（WADA）没有采取行动。

美国《纽约时报》今年4月报道，23名中国游泳运动员2021年在东京奥运会前药检时，被发现有治疗心脏病的处方药曲美他嗪 (TMZ) 的痕迹，该药物可帮助提升运动员成绩。WADA当时接受了中国反兴奋剂中心的调查结论，认定是由于食品污染造成，此案没有公开，涉事运动员也没有被禁赛。

《纽约时报》星期五（6月14日）查阅一份秘密报告后再揭露，早在上述案件发生的数年前，23名选手中有三人在2016年和2017年曾被测出违禁药物呈阳性，但中国反兴奋剂组织和WADA得知后没有公开这三名运动员的身份，也没有裁定三人禁赛。

报道称，中国反兴奋剂机构就其中两例解释，选手是在不知情的状况下服用违禁药物，但一些反兴奋剂专家对这种解释持相当怀疑的态度。

对此，WADA在声明中说，三名选手在禁用类固醇、克仑特罗（Clenbuterol，俗称瘦肉精）“剂量追踪”检测项目呈阳性，起因是服用的食物中出现污染，这是普遍现象。

WADA总干事尼格里（Olivier Niggli）解释道，这三名选手都是经常做违禁药物检测的顶尖游泳选手，在肉品普遍遭瘦肉精污染的国家，这种情况相当普遍，他们被检测出少量的瘦肉精“一点也不奇怪”。

WADA称，上述三名运动员被检测出的瘦肉精水平“非常低，比须通报最低水平低六至50倍”。但《纽约时报》质疑，WADA和尼格里依然没有解释，为什么没有公开这些运动员被检测出瘦肉精？

世界游泳锦标赛机构（World Aquatics）星期五也确认，上述三名中国选手过去瘦肉精追踪剂量检测呈阳性。

路透社称，这份报道可能会进一步激化世界反兴奋剂机构与美国反兴奋剂机构之间的口水战，因为美国奥运会游泳选拔赛将于星期六（6月15日）在印第安纳波利斯开始。而上述三名被检测出瘦肉精的运动员中，有两名在2021年东奥获得金牌，另一名则是当前的世界纪录保持者。

今年4月23名中国游泳选手被曝在2021年东京奥运会前药检呈阳性后，WADA饱受全球体育界的质疑与批评。WADA当时也宣布任命一名独立检察官，审查对该案件的处理。