李强：中国新西兰虽国情不同但有天然默契和共鸣

中国总理李强当地时间星期四（6月13日）上午开始对新西兰进行正式访问。他星期五（14日）在一场活动中说，中新虽然相距遥远、国情不同，但却有许多相同、相似之处，这使得彼此之间仿佛有一种天然的默契和共鸣。

根据新华社报道，李强星期五在新西兰各界欢迎宴会上致辞时说，过去10年，中新关系取得历史性发展，各领域合作达到前所未有的广度和深度。新西兰成为第一个与中方签署“一带一路”合作文件、第一个与中国签署自贸协定升级版的西方发达国家。中国一直保持是新西兰的最大贸易伙伴和最大出口市场，双边贸易额从十年前的约200亿新西兰元（下同，约166亿新元）翻倍到现在400亿左右。

李强说，两国建交52年来，中新关系长期“领跑”中国同发达国家关系，携手创下多个“第一”。再往前追溯到19世纪60年代，从第一批华人踏上奥塔哥算起，中新友好往来已有近160年的历史。在这长达一个半多世纪的时间里，两国交流不断深入、合作日益紧密，对彼此的友谊和了解也在持续增进。

他强调，中新虽然相距遥远、国情不同，但却有许多相同、相似之处，这使得彼此之间仿佛有一种天然的默契和共鸣。

李强续称，第一，都有对自然生态的尊重。中新都有壮美的山川、丰富的生态。两国的传统价值观都强调敬畏自然，这让彼此都对生态保护格外重视，对绿色发展有着深度认同；第二，都有对多元文化的包容。两国都认识到，固步自封只会被时代所淘汰，互利合作才能实现共同进步；第三，都有对创新创造的追求；第四，都有对世界和平的祈愿。

李强说，这很大程度上源于中新人民相似的性格特征。新西兰人喜欢自称为“Kiwi”。这既是一种水果，也是一种鸟类，但都有一个共同特点，就是让人感到亲切、可爱。这一称谓在全球广泛传播，成为新西兰人善良、质朴和友好的生动体现。中国民众常常讲要“和为贵、善为本、诚为先”，这是中国5000年中华文明滋养下形成的深入骨髓的处世原则。这些国民品质，让中新两国在看待和处理国际关系时，也有着相似的理念立场。双方都强调国与国之间应当和睦相处，要对话而不是对抗，要合作而不是冲突，只有这样，才能共同维护好地区和世界的和平安宁。

李强说，这些难得的相同相似，是中新共同的宝贵财富。过去52年，中新关系稳健发展，两国合作富有成效，很大程度也是得益于此。双方都要珍视和守护好这些宝贵财富，并努力让其在中新关系的未来发展中发挥更大作用。

李强表示，中国愿同新西兰一道坚守共同的价值理念，进一步弘扬传统友好，努力打造中新全面战略伙伴关系升级版，为两国、地区乃至世界的稳定发展注入强劲动能。

一是深化拓展各领域务实合作。二是让合作成果更好惠及两国人民。三是为亚太及世界的和平和发展作出贡献。

李强说，要加强多边领域的沟通协调，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，推动各方践行真正的多边主义，携手为地区与世界的和平稳定、繁荣发展贡献智慧力量。特别是当前全球经济复苏乏力，中国愿同新西兰一道，为推动世界经济恢复增长发挥应有作用。

另据路透社报道，李强星期六还参访了新西兰乳业巨头恒天然集团位于奥克兰的总部。

李强在参访前一天表示，中国对新西兰高品质的乳制品、牛肉和羊肉产品需求不断增长。

新西兰贸易部长麦克莱星期六评价李强此次参访时说：“非常积极”。他说，“恒天然是中国食品供应链的重要组成部分，我们的许多乳制品都销往中国”。