港财政司长：香港财政状况非常稳健 经济稳中向好

香港特区政府近几年财政出现赤字，但香港财政司长陈茂波称，港府财政状况非常稳健，整体经济稳中向好。

综合香港电台和《商报》报道，陈茂波星期五（6月14日）在“机遇香港”采访活动中说，港府虽然过去两三年出现赤字，但全球普遍在冠病疫情后通过赤字预算推动经济增长，香港目前仍有7000多亿元（港元，下同，1200亿新元）财政储备，相当于一年政府开支。

他称，目前港府借贷比率很低，只有约5%。未来几年港府计划通过发债推动新界北部都会区等发展，预计五年后的借贷占生产总值达13%，仍属健康水平。

陈茂波说，从资产市场来说，香港大体上是稳住，并且保持稳中向好的态势。随着美国利率下滑，整个金融环境较为宽松时，今年下半年香港的资本市场表现会更加好；加上随着更多中国大陆城市开放赴港自由行，香港的消费也将出现温和增长。

他认为，面对复杂的地缘政治格局、高息环境等挑战下，营商环境存在一定风险。但香港也可抓紧机遇，在大湾区发掘不少商机。

陈茂波还提到，香港会继续发展盛事经济，宣传香港品牌，吸引更多旅客到港体验。他说，港府正积极举办很多盛事活动，全年合计超过200项，有望带来最多逾100亿元的经济贡献。

股市方面，陈茂波认为，中美关系紧张对部分资金进出流向带来一定影响，但在中国大陆的支持下，尤其是中国证监会提出多项支持香港资本市场措施后，港股已较去年底反弹6%至7%，日均交投回升至1000亿元以上。

楼市方面，陈茂波说，自从香港政府在2月为楼市全面撤辣后，香港楼价在3月及4月上升2%至3%左右，成交量也有提升。虽然香港楼价由2021年9月的历史高位至今年2月期间下跌约24%，但面对利率高企的环境，楼价有序调整属于正常，而且期内交投相对低，市场没有出现信心问题。