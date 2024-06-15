国民党副主席连胜文：道地台湾人也可以是堂堂正正中国人

国民党副主席连胜文星期六（6月15日）在海峡论坛开幕式上说，作为一个道地的台湾人，也可以是一个堂堂正正的中国人。

综合联合报和TVBS报道，海峡论坛开幕式当天上午在福建厦门举行。大陆全国政协主席王沪宁、连胜文、中共福建省委书记周祖翼、台湾云林县长张丽善分别在论坛上致辞。

首次参加海峡论坛的连胜文致辞时重申稍早他与王沪宁举行会见时的谈话，表示国民党基于促进两岸和平、增进两岸同胞情感的宗旨参会，过去多年，国民党一直在坚持九二共识、反对台独的共同政治基础，与大陆展开各种交流合作，以推动两岸和平双赢。

连胜文说，国民党会持续努力，让未来两岸关系能进入充满善意的正向循环，最重要的是再次诚挚呼吁，希望未来两岸在相处的过程中，彼此都能减少具有敌意的言语以及做法，两岸人民才不会对双方的互动有疑虑，反而是充满希望及期待。

他并指，台湾大选结果显示至少6成民众不支持当权者有关台独的说法及作法，大多数台湾人希望跟大陆和平相处，这是任何人都不能够忽略的台湾主流民意。两岸同胞绝不能被少数偏激别有用心的人绑架，更不能让某些极端言论误导，导致两岸关系受冲击或倒退。

连胜文还提及福建省与家族的深厚渊源，称家族祖先300年前从漳州移居台湾，曾祖父连雅堂（连横）曾居住于厦门鼓浪屿，创办“福建日日新闻”；祖父连震东也在抗战后回到大陆，加入国民革命军参与抗战等。

连胜文强调，“从我们先人的历史当中可以看到，作为一个道地的台湾人，也可以是一个堂堂正正的中国人”，这两种是相同的，没有冲突，更何况两岸还有妈祖、关公等共同信仰，在语言、饮食、生活习惯和节日上有共同点，更加凸显两岸人民都是中华民族的一份子。

连胜文说，世界上有许多地方正经历战乱，必须要珍惜前辈为两岸关系的贡献和努力，而得来的和平契机。

王沪宁大会开始前会见连胜文一行时说，他代表中共总书记习近平对大家的到来表示热烈欢迎。这次海峡论坛能顺利举行，充分说明两岸同胞对交流交往、加强合作、维护台海和平有着共同的愿望， 台湾同胞能够如约而至，十分珍贵，所以要共同努力把活动搞好。

连胜文回应说，这是他人生首次参加海峡论坛，国民党本着促进两岸和平，增进两岸同胞情感的宗旨，第一届就由国民党主席朱立伦亲自参与，过去几十年来，国民党一直在九二共识及反台独的共同政治基础上，与大陆展开各种交流合作，推动两岸和平跟双赢，这些理念从来没有改变过。

连胜文也指出，在台湾政坛要随波逐流、变来变去非常容易，但要坚持原则就需要非常大的毅力跟勇气，并指两岸关系近年来的动荡起伏，可更加证明国民党的作法，才真正能为台海带来和平稳定，也为两岸同胞谋福利。



