李强：中国将坚定不移扩大高水平开放 支持外企在华实现更好更大发展

中国国务院总理李强星期六（6月15日）上午在奥克兰参观新西兰乳业巨头恒天然集团总部时说，中国将坚定不移扩大高水平开放，持续打造一流营商环境，支持外资企业在华实现更好更大发展。

根据中新社报道，李强和新西兰总理拉克森共同参观恒天然集团总部。两国总理听取了恒天然集团负责人有关集团经营和在华发展情况的介绍。

李强说，恒天然集团深耕中国40多年，在华业务不断拓展，是中新互利合作的生动缩影。中国的市场需求潜力巨大，两国在绿色发展等领域的合作空间广阔，欢迎恒天然等新方企业继续抢抓机遇。中国将坚定不移扩大高水平开放，持续打造一流营商环境，支持外资企业在华实现更好更大发展。

两国总理还共同参观了新西兰农业技术展示。李强表示，农业一直是中新经贸合作的活跃领域。希望双方落实好去年签署的关于提升两国农业合作水平的战略规划，积极开展农产品贸易，加强农业技术交流，取得更多合作成果。

此外，李强星期五（14日）上午在奥克兰参观了中国—新西兰猕猴桃“一带一路”联合实验室。李强表示，中新两国实验室优势互补、协同合作，通过科技赋能猕猴桃产业，为两国产业进一步提质升级提供了支撑，也为共建“一带一路”国家猕猴桃产业发展增添了动力。