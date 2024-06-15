赖清德首次南下高雄主持云林舰成军典礼

台湾总统赖清德首次以总统身份南下高雄主持云林舰成军典礼，强调台湾要借海洋提升竞争力，让经济与产业往更多面向发展。

综合台湾《联合报》和中天新闻网报道，赖清德星期六（6月15日）在高雄参加海洋委员会第五届海洋日庆祝活动，并主持海巡舰艇成军典礼，登临4000吨级云林舰。

赖清德致辞时说，台湾四面环海，与世界的连结也更深，因此要积极投入海洋科技研究，推动海洋产业发展，借由海洋提升竞争力，让经济与产业往更多面向发展。

赖清德称，台湾政府正积极推动“海洋三法”提升海洋环境的韧性，其中海洋产业发展条例已完成立法、海洋污染防治法已修正通过，海洋保育法也通过立法院的初审程序，让海洋法制更加完备。

赖清德说，面对区域强权的施压，台湾海巡队压力越来越大，工作也会越来越繁重。面对海上安全威胁，4000吨级云林舰今天正式加入海洋任务行列，充分展现台湾“国舰国造”的坚实力量。

赖清德透露，台湾政府在2018到2027年间将建造141艘新式海巡舰艇。而云林舰成军之后，将可提升台湾海、空搜救能力，除了扩大海域巡护范围，也让台湾在海上人道救援方面能贡献更多力量。

海委会主委管碧玲致词时则称，海巡近期面对很多挑战，但“我们愈挫愈奋，一无枉顾，勇往直前”，海巡是不会辜负人民期待的英勇部队。

云林舰是海巡署推动“筹建海巡舰艇发展计划”委讬台船公司建造四艘4000吨级巡防舰的第三艘，于2022年12月12日下水，2024年3月9日交舰，将配置南部地区机动海巡队。

云林舰排水量5919吨，续航力达1万海里（1万80000公里）。舰上除了配备中科院自制的镇海多管火箭系统、三组高压水炮，还设有手术室、负压隔离病房，舰艉配置飞行甲板，能进行伤患后送的直升机吊挂作业。