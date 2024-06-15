宁波一化工企业税务问题停产 当地部门：将进一步加强沟通

中国浙江宁波一家化工企业今年3月份被税务机关要求补税后，星期四（6月13日）发布停产公告，中国国家税务总局宁波市镇海区税务局星期五（14日）称，多次与企业开展纳税辅导约谈，企业仍未予缴纳，税务局将进一步加强与企业沟通，依法依规处理。

宁波市镇海区税务局星期五晚间发布通报称，根据税收风险筛查情况，发现宁波博汇股份存在少缴消费税风险，并多次开展了纳税辅导和约谈。截至目前，企业未予缴纳。该局将进一步加强与企业沟通，继续争取企业配合，深入做好政策辅导，依法依规处理。

宁波博汇化工科技股份有限公司星期四晚间发布停产公告，公司于6月12日起对每年40万吨芳烃抽提装置、每年40万吨环保芳烃油生产装置及相关配套装置进行停产。公司称，此次停产将对公司营业收入、现金流和经营利润产生不利影响，恢复生产时间尚无法确定。

公告还指，为控制运营成本，公司将采取各项节流措施，包括但不限于逐步安排员工放假、减薪、裁员等方式，努力维持日常经营活动。

博汇股份今年3月29日曾发布公告称，公司收到国家税务总局宁波市镇海区税务局澥浦税务所《税务事项通知书》，要求公司“重芳烃衍生品”按“重芳烃”缴纳消费税，这将对公司生产重芳烃衍生品装置产生重大不利影响。如按税务通知书的要求，按重芳烃缴纳消费税，则对公司2023年年度利润影响约为3.0亿元（人民币，约5592万新元），业绩将由盈利转为大额亏损。

公开资料显示，博汇股份成立于2005年，主要业务为研发、生产、销售应用于多领域的特种芳烃系列产品，主要产品为重芳烃衍生品、白油、基础油、油剂、橡胶增塑剂、沥青等，重点应用于橡胶、沥青、改性材料、日化、纺织、储能材料、精密机械等领域。