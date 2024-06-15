王沪宁：要为台湾青年赴陆提供更多便利

中共政治局常委、全国政协主席王沪宁说，要为台湾青年来大陆学习生活、就业创业等提供更多便利，推动在交流交往交融中铸牢中华民族共同体意识。

据央视《新闻联播》报道，王沪宁星期五（6月14日）出席在福建厦门召开的两岸融合发展示范区建设专题推进会时说，要从战略和全局上谋划和推进两岸融合发展示范区建设，促进两岸经济文化交流合作，深化两岸各领域融合发展。

王沪宁说，福建在促进两岸融合发展方面具有独特优势，要支持福建在探索海峡两岸融合发展新路上迈出更大步伐，为全面深化两岸融合发展做好示范。要坚持把高质量发展要求贯穿两岸融合发展全过程，深化两岸经济融合，扩大两岸民众的受益面和获得感。

王沪宁续指，要为台湾同胞特别是台湾青年来大陆学习生活、就业创业等提供更多便利，推动在交流交往交融中铸牢中华民族共同体意识。要探索和创新两岸融合发展新路的经验做法，研究解决难点堵点问题，强化工作统筹和责任落实。

大陆官媒新华社去年9月12日受权发布的《中共中央、国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区的意见》，提出鼓励台胞在闽购房置业、打造“同城生活圈”、研究放开台湾行业准入等对台优惠便利的措施。

台湾政府的陆委会当时说，这份意见是中国大陆对台单边设定的“融合促统”统战作为的一环，并指中国大陆尝试以同等待遇、经济利益为掩饰，拉拢诱引台湾民众、企业赴陆融入中国大陆制度法规规范，完全是中国大陆一厢情愿的做法。