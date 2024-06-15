台亲绿民团号召19日起连三天开展“青鸟行动”

台湾立法院已排定6月21日处理立法院职权修法复议案，反对立法的亲绿民团台湾公民阵线已宣布从6月19日起再号召民众连续三天重返立法院周边街道“持续监督、捍卫民主”。

综合台湾《联合报》《太报》《中国时报》报道，台湾公民阵线星期五（6月14日）串联全台公民团体在板桥新北市运动广场举行集会，并宣布将于6月19日至21日号召“青鸟”们重回立法院周边街道示威。

新北工作队副队长萧任佑称，台湾立法院通过的立法院职权行使法修正案和刑法藐视国会罪，严重违背了宪法的权力分立原则，并侵犯人民的言论自由。

台湾公民阵线执委赖中强律师也指，国民党推动的多项法案也有倒退民主之嫌，包括“花东交通三条例”和让政治立场亲蓝的中天新闻重新上架的“卫星广播电视法”修正案。

他强调，台湾公民社会不容许民主倒退，公民一定会挺身而出，捍卫得来不易的民主成果。

东华大学法律系助理教授范耕维则批评，此次修法将藐视国会罪的范围扩大至官员在质询时的回话，是非常荒谬的制度。

今年5月28日三读通过的立法院职权行使修法除了引发朝野对立，还激起大批亲绿的公民团体连日在立法院外举行“青鸟行动”，抗议蓝白两党通过黑箱让法案表决通过。

国民党立委许宇甄则痛批，民进党过去八年不推动立法院改革，如今只想着号召民众上街闹事，简直是“民主独裁”。她强调，下会期将严审预算，删除所有浮编滥造的宣传经费，不让行政院、民进党拿公家的钱做选举的事。