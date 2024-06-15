广西出现罕见降水量级 直接经济损失逾14亿人民币

中国广西自4月入汛以来，极端天气频发，出现罕见降水量级，造成直接经济损失逾14亿元（人民币，下同，2.6亿新元）。

据中新社星期六（6月15日）报道，自今年4月进入汛期以来，广西天气复杂多变，极端天气频发，出现罕见降水量级，全区几乎所有市县均不同程度受灾，受灾人口达91.1万人，直接经济损失14.1亿元。

广西自入汛以来已发生地质灾害210余起。南宁、北海、钦州、玉林等市先后发生严重城市内涝，梧州岑溪突发山洪，玉林清湾江下游出现漫滩，百色靖西出现城乡积涝。

目前，“龙舟水”（中国华南地区端午节前后大范围强降水现象）已出现四次强降雨过程，四轮“龙舟雨”全区平均降水量241.7毫米，比常年同期偏多20.3%。

广西从星期四（13日）起进入新一轮降雨过程，主要落区在桂北、桂中地区。据广西水文部门预测，西江将出现珠江流域主要江河编号洪水，柳江、桂江可能出现广西编号洪水，防汛救灾形势严峻。

中国国家防汛抗旱总指挥部针对广西启动防汛四级应急响应，并派出工作组到广西指导防汛救灾工作，目前工作组已赶赴桂林市永福县。广西壮族自治区也已启动四级应急响应，向桂林、柳州、百色等地前置了应急行动队和应急通讯设备。

报道称，柳州市融安县大部分地区星期五（14日）出现暴雨到大暴雨。暴雨造成省道208线融安县大将镇、雅瑶乡等多个路段护坡塌方，低洼地区农田、桥梁、果树等被洪水淹没。

另据央视新闻报道，桂林、柳州两市中部及河池东部6月12日至14日出现暴雨到特大暴雨天气，累计降雨量超过400毫米的有桂林市永福县的三个乡镇，最大为广福乡570.3毫米。

广西气象台星期五继续发布暴雨黄色预警，广西气象局重大气象灾害（暴雨）三级应急响应继续生效中。预计未来六天，广西依旧多降雨，星期天（16日）前桂北、桂中仍有暴雨到大暴雨。