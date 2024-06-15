西藏自治区政协原副主席姜杰被提起公诉

根据中国最高人民检察院星期五（6月14日）消息，西藏自治区政协原党组成员、副主席姜杰涉嫌受贿一案近日被提起公诉。

据新华社报道，该案由中国监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由天津市人民检察院第一分院审查起诉。近日，天津市人民检察院第一分院已向天津市第一中级人民法院提起公诉。

姜杰被指利用担任山东省青岛市黄岛区区长兼青岛经济技术开发区管委会主任、黄岛区委书记兼青岛经济技术开发区党工委书记，山东省东营市市长、市委书记，西藏自治区政府副主席、交通运输厅厅长、自治区党委常委、自治区政府常务副主席等职务上的便利，为有关单位和个人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

公开资料显示，现年58岁的姜杰是山东胶州人，管理学博士，早年曾在青岛、东营工作，官至东营市委书记。2013年6月，姜杰离开家乡山东，赴藏出任西藏自治区政府副主席，两年后兼任交通运输厅厅长；2016年1月，姜杰仕途再进一步，跻身西藏自治区党委常委，后改任宣传部长，直至2017年5月卸任交通运输厅厅长职务。

2021年12月，姜杰转任自治区政协党组成员，并于2022年1月当选西藏自治区政协副主席，任职政协一年半后，去年7月3日官宣落马。