港民建联倡增加香港与欧美直航航班

香港建制派政党民建联建议政府，增加香港与欧美的直航航班，并利用大数据分析旅客的消费模式，以评估盛事成效。

综合香港01和Now新闻台报道，《香港旅游业发展蓝图2.0》业界咨询期星期五（6月14日）结束。

民建联副主席兼经济发展事务发言人周浩鼎说，早前跟政府及贸发局团队出访欧洲时，发现欧洲商务客都想来香港，因此若有更多直航航班，他们访港的意欲和密度便可大大增加。

周浩鼎建议，除了拓展中东等“一带一路”地区的航线，香港也应该加强来往欧洲和北美的直航服务，以巩固香港联通世界的角色。

对于香港本地旅游，周浩鼎建议善用海滨，例如改善屯门三圣一带的规划，设立饮食消闲配套设施，以促进旅游经济，创造原区就业。

香港政府预计今年会有超过5000万旅客访港，民建联立法会议员郑泳舜建议，文旅局可以利用大数据，就每项大型盛事，特别是受政府资助的盛事，分析大陆及境外旅客的消费模式及金额、留港日数及经济效益，以评估盛事成效。

港府正与《九龙城寨之围城》电影公司商讨保留电影物资、剧照、道具等用作展览。郑泳舜对此表示，民建联建议设立电影主题游乐园区，集消费、娱乐及沉浸式深度游于一身。

郑泳舜说，园区可以展示过去及近期有口碑或获奖电影的场景、道具、剧照及服装等，加上餐饮、打卡等元素，吸引旅客观光消费。他还说，香港电影成绩不错，可以考虑推出经典电影、电视场地旅游路线。