中国代表：美再次散布中方支持俄战争的谎言不可接受

中国常驻联合国副代表耿爽星期五（6月14日）在安理会审议向乌克兰提供武器问题时发言说，美国代表再次在安理会散布中方支持俄罗斯发动战争的谎言，不可接受。

根据中国常驻联合国代表团官网消息，耿爽在会上说，5月20日安理会审议乌克兰问题时，美国代表称“中国帮助俄罗斯重建国防工业基础”，当时他已经作出过回应。美国代表星期五再次散布中方支持俄罗斯发动战争的谎言，这完全不可接受。

耿爽说，中方不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方，始终劝和促谈，推动政治解决。中方没有向冲突任何一方提供致命武器，始终严格管控军民两用物项。中俄之间的经贸合作，符合世贸规则和市场原则，不针对第三方，也没有违反国际法。事实上，战争爆发以后，美国与俄罗斯之间的贸易往来也始终没有停止。

耿爽表示，在这种情况下，美方却不断地在各种场合指责中国与俄罗斯之间的正常贸易，完全是在制造话题，转移矛盾，推卸责任。中方敦促美方停止以乌克兰问题为由，对中方进行攻击抹黑，停止对中国企业实施单边制裁和无理打压。中方也敦促美方能够真正为早日结束战争、恢复和平作出积极努力。

耿爽说，当前乌克兰危机仍在延宕。武器弹药持续流入战场，只会加剧危机恶化，带来更多伤亡，推升武器流失扩散风险。复杂问题没有简单解决办法。中方呼吁冲突当事方展现政治意愿，相向而行，早日开启和谈，实现停火止战。

耿爽也呼吁国际社会以和平为重、以人道为重，加紧劝和促谈，避免加剧对抗，携手应对危机造成的负面外溢影响，共同努力为政治解决危机积累条件。