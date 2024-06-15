李强：相互尊重求同存异是中澳关系宝贵经验

中国国务院总理李强当地时间星期六（6月15日）抵达阿德莱德开启为期四天对澳大利亚的正式访问。李强说，历史证明，相互尊重、求同存异、互利合作是发展中澳关系的宝贵经验，需要坚持和弘扬。

综合新华社和法新社报道，应澳大利亚总理阿尔巴尼斯邀请，李强星期六下午开始对澳大利亚进行正式访问，并同阿尔巴尼斯总理举行第九轮中澳总理年度会晤。

李强通过一份书面声明说，中澳交往源远流长，两国人民友好情谊历久弥新。2014年，中国国家主席习近平对澳大利亚进行历史性访问，两国建立全面战略伙伴关系，各领域交流合作提速升级，互利共赢进一步成为双边关系的主旋律。去年，阿尔巴尼斯总理成功访华，两国关系在经历波折后重回正确发展轨道。历史证明，相互尊重、求同存异、互利合作是发展中澳关系的宝贵经验，需要坚持和弘扬。

李强指出，在中澳建立全面战略伙伴关系10周年之际到访澳大利亚，期待同澳方领导人和各界朋友就中澳关系和共同关心的问题深入交换意见，共商合作、共促发展、共话友谊。一个更加成熟稳定、更加富有成果的中澳全面战略伙伴关系将是两国人民的共同财富，中方愿同澳方携手努力。

李强是在结束对新西兰的正式访问后抵达阿德莱德的。他也是自2017年以来访问澳新两国的最高级别中国官员。澳大利亚外交部长黄英贤、南澳州州长马思诺，以及中国驻澳大利亚大使肖千等到机场迎接。

报道称，李强将参观南澳的一个葡萄酒园区，并到阿德莱德动物园观看两只从中国租借的大熊猫，随后前往堪培拉与澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行会谈，并将参观一家位于西澳的锂矿。

李强此行正值中澳关系逐渐改善之际，此前中国解除了对澳洲煤炭、木材、大麦和葡萄酒所实施的出口限制措施，但两国在安全等领域仍有摩擦。