中国驻欧盟使团公使：期待欧方尽快回到正确轨道

欧盟拟对中国电动汽车征收临时反补贴税，中国驻欧盟使团公使说，期待欧方尽快回到与中方对话交流、协商解决双方关切的正确轨道。

据新华社报道，2024年中欧商业高峰论坛当地时间星期五（6月14日）在布鲁塞尔举行。本次峰会由欧盟中国商会主办，主题为“中欧两大市场：深度互嵌高度依存”。

中国驻欧盟使团公使彭刚说，日前欧委会发布初裁披露，拟对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税。部分欧盟成员国以及奔驰、宝马、大众、斯泰兰蒂斯等大批欧洲汽车制造企业均对此明确表示反对。中国产业界对此深感失望，中方已表达严正立场。“我们期待欧方尽快回到与中方对话交流、协商解决双方关切的正确轨道上来。”

彭刚说，中欧经贸务实合作是机遇不是风险。所谓“中国新能源产能过剩论”，完全是美欧一些政客编造的一个伪命题。以产业补贴政策引导产业发展、调整产业结构，是世界各国普遍采用的通行做法。中国的产业补贴政策主要是引导性的，相关补贴政策已及时全面向世贸组织通报，不存在世贸组织所规定的禁止性补贴。

彭刚还说，只有公平、良好和有效的竞争，才能提高企业和市场的竞争力。中国产品和企业来到欧洲，更会给欧洲带来良性竞争，从而提高欧洲企业的竞争力，促进欧洲科技发展、企业实力和民众福祉。

欧盟委员会星期三（6月12日）通知汽车制造商，将从7月4日起，对从中国进口的电动车征收最高达38.1%的临时反补贴税。