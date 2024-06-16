广西部分河段实施水上交通管制 渡口停渡船舶停航

受强降雨引发的洪水影响，中国广西壮族自治区部分河段渡口停渡船舶停航。

据中新社报道，记者星期六（6月15日）从广西海事局获悉，西江发生2024年第1号洪水，广西海事部门已对部分河段实施水上交通管制，渡口停渡船舶停航。

珠江流域西江干流控制站梧州水文站水位15日15时20分涨至警戒水位18.5米，达到中国水利部《全国主要江河洪水编号规定》的标准，编号为“西江2024年第1号洪水”。

目前，黔江、浔江、红水河、柳江等河段水位正在快速上涨。其中，黔江出现今年入汛以来首次超警戒水位，且呈持续上涨趋势，防汛工作形势严峻。来宾海事局、贵港海事局已启动防汛IV级应急响应，加大巡航检查监管的力度，强化对辖区水域各船舶、浮动设施安全监管，对重点水域实施水上交通管制并派出防汛工作组指导船舶做好停泊值班，选择安全水域锚泊停靠避险，全力确保水上交通安全。

大藤峡水利枢纽防汛抢险指挥部于6月14日10时启动大藤峡水利枢纽防汛Ⅳ级应急响应，自14日4时至15日12时进行防御洪水调度。

自15日18时起，贵港海事局对黔江大藤峡船闸下引航道至桂平三江口水域实施水上交通管制，除应急抢险船舶、执行公务船舶外，禁止其他船舶通过管制水域，管制期间大藤峡船闸暂停调度船舶过闸。同时，为确保辖区船舶和水上设施安全，贵港海事局已启动全天候24小时值守，派出海巡艇进行不间断巡航检查，并协调两艘大马力拖轮驻点值守，防止船舶出现失控漂流等水上险情。

在大藤峡第二待闸区，来宾海事局加强与大藤峡水利枢纽沟通联系，严格控制待闸船舶数量。目前，来宾海事局已对辖区各渡口全部停渡。

目前，广西降雨还在持续，江河水位仍在上涨。