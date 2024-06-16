台民众申请大陆居住证需提供指纹 陆委会担心个资外泄

台湾的大陆委员会担心，台民众申请中国大陆居住证提供指纹资料，将暴露隐私，存在个资外泄被大陆官方监控的风险。

台湾陆委会星期六（6月15日）在官网发布的新闻稿指出，居住证是陆方一连串“名为惠台、实则利中”对台统战措施的一环，是对台赴陆民众以“生活便利”为糖衣，将台湾民众视为其公民的诱拉手段，推进“融台”策略。

新闻稿提到，台湾民众申请居住证所提供的个资，将让大陆各有关部门恣意运用。台民众提供的指纹资料，除暴露隐私，易遭大陆更多的监控风险。

台政府最后表明，充分理解少数台民众在中国大陆所承受的压力，但再次提醒民众要审慎考量，以避免让自身权益受到不可预测的侵害。

另据人民网报道，“近便利”台胞服务专区星期四（13日）在厦门市赴金旅游办证中心揭牌。 此举旨在贯彻落实《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》，助力厦门打造台湾人和台企登陆第一家园“第一站”。

厦门市公安局出入境管理支队工作人员介绍，“近便利”台胞服务专区将涉及台湾人的政务服务事项的多个跨部门合理归集，原来需要“多地、多窗、多次”办理的政务服务事项，现在只需一地、一窗、一次即可“一站集办”。

据介绍，目前，公安、银行、公证等五个部门可为赴厦台湾人提供49个事项办理服务，“其中首次赴大陆的台胞，可一次性办理各类通行证件、手机卡、银行卡，实现警务、政务、法务、公共服务等‘一步到位’。”

此外，考虑到业务办理的实际需求，“近便利”台胞服务专区还整合了出入境、人口、交警、刑侦等四个警种的六个高频办理事项，实现五年期台胞证、临时入境机动车驾驶证许可等证件联办。

特别是出入境证件厦门制证分中心启用后，在厦申办的台胞证可实现受理、审批、制证、发证“一条龙速办”，办理时限从原来的五个工作日，压缩至三个工作日，紧急情况可当日取证，大幅提升了办证效率。