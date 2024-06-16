澳门以从事危害公共安全活动为由拒绝港中大讲师入境

澳门保安局以从事危害公共安全活动为由，拒绝香港中文大学新闻与传播学院高级讲师谭蕙芸入境。澳门传媒工作者协会对此表达强烈抗议。

澳门传媒工作者协会星期六（6月15日）在脸书发文声明，证实上述消息，并对当局拒绝香港学者入境表达强烈抗议。

协会写道，他们对澳门保安局当天上午无理拒绝香港学者谭蕙芸入境表示极度遗憾和强烈抗议。谭蕙芸去年曾经顺利入境澳门，这次应该协会邀请出席业界培训活动，为人物专访工作坊主讲，保安局却以有强烈迹象显示当事人“从事危害公共安全或公共秩序之活动”为由拒绝她入境，说辞荒谬，当局只凭单方面臆测滥用权力，执法标准令人匪夷所思，严重影响民间正常专业交流活动，该协会敦促当局解释作出此决定的法理依据。

协会指出，资深记者、香港中文大学新闻与传播学院高级讲师谭蕙芸原订出席当天下午由该协会举办的“好好写字人物专访工作坊”，早上大约11时40分抵达澳门外港码头后被警员带入房扣查半小时，最终治安警出入境事务厅以“公共安全”为由拒绝她入境。谭蕙芸已乘坐中午一时半航班返回香港。

协会说，假如当局对这次培训活动有“公共安全”疑虑，欢迎直接向该协会了解，该协会非常乐意向当局详细说明。事实上，有关工作坊的资讯早已于社交平台公开，相信此类性质的活动是否真的有可能危害公共安全和秩序，社会自有公论。然而，当局以“公共安全”为名，实质滥用法律，着实令澳门居民忧虑基本自由及权利正被进一步削弱。

协会最后敦促保安局解释引用《内部保安纲要法》第17条1款4项的法理依据，以免令澳门作为国家的“金名片”形象受损。