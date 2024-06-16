台外交部感谢G7首次将支持台湾有意义参加国际组织纳入公报

台湾外交部感谢七国集团（G7）在会后联合公报中，首次纳入支持台湾有意义参加国际组织的文字。

台湾外交部星期六（6月15日）在官网发布文告说，“七大工业国集团”（G7）领袖峰会于6月13日至15日在意大利普利亚（Apulia）召开，会后联合公报重申，维护台海的和平稳定对国际的安全与繁荣不可或缺，呼吁以和平方式解决两岸议题，并支持台湾有意义参与国际组织，包括世界卫生大会（WHA）及世界卫生组织（WHO）的技术性会议。

这是G7领袖连续第四年在领袖峰会的联合公报强调台海和平稳定的重要性，并首度纳入支持台湾有意义参与国际组织的文字，台外交部对此表达高度欢迎与诚挚感谢。

台外交部指出，该公报并再度强调G7成员对基于国际法治、自由开放印太地区的承诺。G7并严重关切东海及南中国海的情势，强烈反对任何片面以武力或胁迫手段改变现状的举动，并反对中国大陆一再阻挠公海航行自由。

台外交部称，G7领袖并也关注经济安全与韧性，关切中国大陆造成市场扭曲及有害产能过剩等全面性非市场政策与作为，将采取行动因应，并推动“去风险”与供应链的多元化。

另据台总统府消息，总统府发言人郭雅慧星期六表示，G7成员再度以具体行动展现对台海和平稳定及台湾参与国际事务的支持，总统府表达诚挚感谢。

郭雅慧指出，该声明也再次强调，反对任何单方面透过武力或胁迫，改变现状的企图，同时关注中国大陆在南中国海的行为，多次妨碍他国公海航行自由。

美国白宫星期五（14日）发布G7联合公报内容，在印太议题中重申维持台湾海峡和平稳定对国际安全和繁荣是必不可少的。G7成员也台湾有意义地参与包括世界卫生大会和 世界卫生组织在内的技术会议。G7成员对台湾基本立场没有改变，包括维持一个中国政策，并呼吁和平解决两岸问题。

